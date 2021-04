League of Legends: Arriva in italia il Circuito Tormenta (Di giovedì 22 aprile 2021) PG Esports, azienda leader nel gaming competitivo a livello nazionale, e Riot Games, il publisher internazionale dietro al successo di League of Legends, sono pronti ad aprile le iscrizioni al Circuito Tormenta per l’italia, un evento mai visto prima dedicato agli aspiranti proplayer italiani del MOBA dei record. Il torneo, pensato come una vera e propria celebrazione della community, permette a tutti i fan di formare il proprio team dei sogni, mettersi in gioco e dimostrare di che pasta sono fatti. Gli organizzatori, infatti, proprio per venire incontro a tutti i tipi di appassionati, dai neofiti ai fan più incalliti, metteranno a disposizione degli interessati un Server Discord dedicato esclusivamente alla competizione, dove i giocatori potranno radunarsi, discutere, reperire tutte ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 22 aprile 2021) PG Esports, azienda leader nel gaming competitivo a livello nazionale, e Riot Games, il publisher internazionale dietro al successo diof, sono pronti ad aprile le iscrizioni alper l’, un evento mai visto prima dedicato agli aspiranti proplayerni del MOBA dei record. Il torneo, pensato come una vera e propria celebrazione della community, permette a tutti i fan di formare il proprio team dei sogni, mettersi in gioco e dimostrare di che pasta sono fatti. Gli organizzatori, infatti, proprio per venire incontro a tutti i tipi di appassionati, dai neofiti ai fan più incalliti, metteranno a disposizione degli interessati un Server Discord dedicato esclusivamente alla competizione, dove i giocatori potranno radunarsi, discutere, reperire tutte ...

Advertising

insidetgame : IL CIRCUITO TORMENTA – COMPETIZIONE PENSATA PER TUTTI I FAN DI LEAGUE OF LEGENDS – ARRIVA IN ITALIA - zazoomblog : ARRIVA IN ITALIA IL CIRCUITO TORMENTA, LA COMPETIZIONE PENSATA PER TUTTI I FAN DI LEAGUE OF LEGENDS… - schvmploo : RT @Cookie3v3: Diana and Vi are very grateful UWU #LeagueOfLegendsFanArt #League_of_Legends #leagueoflegends #ArtofLegends #Leonalol #Cait… - cod4anto : @voragini Abbandonalo prima che sia troppo tardi! È peggio di League of Legends quel gioco...avevo l’accesso alla b… - martinagen97 : Louis Vuitton nel 2020 ha disegnato una linea di vestiti per il gioco League of Legends. Il brand punta così non a… -