Le Regioni insistono: 'Si posticipi il coprifuoco alle 23' (Di giovedì 22 aprile 2021) Nella lettera inviata dalla Conferenza delle Regioni a Mario Draghi si chiede di posticipare il coprifuoco dalle 22 alle 23 e, inoltre, le Regioni "prendono atto con amarezza delle decisioni emerse in ... Leggi su globalist (Di giovedì 22 aprile 2021) Nella lettera inviata dalla Conferenza dellea Mario Draghi si chiede di posticipare il2223 e, inoltre, le"prendono atto con amarezza delle decisioni emerse in ...

Advertising

ZenatiDavide : Le Regioni insistono. Lettera al premier per coprifuoco alle 23: “Illustre Presidente, le REGIONI e le Province au… - robertalerici : RT @Adnkronos: #Coprifuoco, regioni chiedono lo slittamento alle 23 in vista delle #riaperture - Adnkronos : #Coprifuoco, regioni chiedono lo slittamento alle 23 in vista delle #riaperture - robisc : @repubblica le regioni spingono per spostare il coprifuoco di 1h ma insistono per limitare le lezioni in presenza p… - messveneto : Il governo non cede: la scuola riapre il 26, ma per i presidi non ci sono le condizioni. Ecco come si tornerà in cl… -