Le notizie del giorno, l’indiscrezione sulla Superlega. La rivoluzione alla Juventus, scandalo scommesse in Serie D (Di giovedì 22 aprile 2021) Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre italiane ed estero, non sono mancati i colpi di scena. La Superlega è ufficialmente sfumata, tutto è nato dal dietrofront della squadre inglesi, successivamente è arrivato anche quello delle spagnole e dell’Inter. Il presidente della Juventus Agnelli si è dovuto arrendere, il progetto è fallito. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo alla base del dietrofront ci sarebbero anche motivi di tipo economico: nel dettaglio un’offerta di denaro da parte della UEFA. Come conferma il quotidiano spagnolo, la Uefa avrebbe svolto un ruolo fondamentale nella decisione delle sei squadre inglesi tramite un’offerta economica, la cifra non sarebbe arrivata ai club spagnoli e nemmeno a quelli italiani. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Il progetto del ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 22 aprile 2021) Tutte ledelche riguardano le squadre italiane ed estero, non sono mancati i colpi di scena. Laè ufficialmente sfumata, tutto è nato dal dietrofront della squadre inglesi, successivamente è arrivato anche quello delle spagnole e dell’Inter. Il presidente dellaAgnelli si è dovuto arrendere, il progetto è fallito. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivobase del dietrofront ci sarebbero anche motivi di tipo economico: nel dettaglio un’offerta di denaro da parte della UEFA. Come conferma il quotidiano spagnolo, la Uefa avrebbe svolto un ruolo fondamentale nella decisione delle sei squadre inglesi tramite un’offerta economica, la cifra non sarebbe arrivata ai club spagnoli e nemmeno a quelli italiani. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Il progetto del ...

Advertising

ItalianAirForce : Anche l'#AeronauticaMilitare in campo per supportare le vaccinazioni anti-#COVID19. Il personale del 2°Stormo, con… - GoalItalia : PSG fuori dalla Superlega, Ceferin ringrazia Al-Khelaifi: 'Valori del calcio rispettati' ?? - Tommasolabate : Cara @Inter io la mia squadra del cuore la seguo anche in serie Z, se fallisce, se gioca con Ciocci e Morello, in t… - marinabeccuti : TMW Le pagelle del Torino - Milinkovic-Savic sotto le gambe. Capolavoro di Mandragora - Torinogranatait : TMW Le pagelle del Torino - Milinkovic-Savic sotto le gambe. Capolavoro di Mandragora -