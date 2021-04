Le minacce di morte per il ministro Speranza e il virologo Burioni (Di giovedì 22 aprile 2021) È stato il virologo Roberto Burioni a postare su twitter la foto del messaggio. C’è la minaccia, e neanche troppo velata: “Devi stare attento se non vuoi saltare in aria”. Ha deciso di non denunciarli, ma comunque voleva rendere pubblica la promessa del suo hater (per usare un piccolo eufemismo). Si legge nel messaggio:”Hai rotto il c…o, se non la finisci di dire putt…te ti faremo fare una brutta fine testa di c… State tirando troppo la corda te e quella m…da di Speranza siete puntati. Fidati devi stare attento se non vuoi saltare in aria”. E poi: “In questo momento – commenta Burioni in un altro tweet – mi sto chiedendo se può esistere uno talmente babbeo da minacciare un ministro della Repubblica firmandosi con il suo vero nome e cognome. Neanche nei film di Totò”. La solidarietà dell’ordine dei ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) È stato ilRobertoa postare su twitter la foto del messaggio. C’è la minaccia, e neanche troppo velata: “Devi stare attento se non vuoi saltare in aria”. Ha deciso di non denunciarli, ma comunque voleva rendere pubblica la promessa del suo hater (per usare un piccolo eufemismo). Si legge nel messaggio:”Hai rotto il c…o, se non la finisci di dire putt…te ti faremo fare una brutta fine testa di c… State tirando troppo la corda te e quella m…da disiete puntati. Fidati devi stare attento se non vuoi saltare in aria”. E poi: “In questo momento – commentain un altro tweet – mi sto chiedendo se può esistere uno talmente babbeo da minacciare undella Repubblica firmandosi con il suo vero nome e cognome. Neanche nei film di Totò”. La solidarietà dell’ordine dei ...

