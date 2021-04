Le mani delle mafie sul turismo: alla 'ndrangheta il primato in Italia (Di giovedì 22 aprile 2021) Se ammonta a 2,2 miliardi di euro la stima dei proventi della criminalità organizzata derivante dall’infiltrazione economica nel comparto turistico Italiano, la parte del leone - secondo la ricerca... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 22 aprile 2021) Se ammonta a 2,2 miliardi di euro la stima dei proventi della criminalità organizzata derivante dall’infiltrazione economica nel comparto turisticono, la parte del leone - secondo la ricerca...

Advertising

LaStampa : Le mani delle mafie sul turismo valgono 2,2 miliardi di euro: a rischio infiltrazione 4.500 aziende in crisi - insopportabile : Che poi all'obbligo di mascherine, il lavaggio delle mani e il divieto di assembramenti sarebbe bastato abbinare un… - Silvia_2060 : RT @LaStampa: Le mani delle mafie sul turismo valgono 2,2 miliardi di euro: a rischio infiltrazione 4.500 aziende in crisi - sebavettels : RT @Yaxara: Ma chi ha meno di 55 anni con cosa sarà vaccinato? Con l'acqua del cesso? Con le Fruit Joy masticate? Con l'imposizione delle m… - GiancarloDeRisi : @AzzurraBarbuto Nessuna ambiguità. La Lega fa solo politica. Essere al governo è molto meglio che non esserci. Salv… -