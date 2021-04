Lazio zona gialla o arancione da lunedì 26 aprile 2021: cosa riapre e cosa cambia per spostamenti e coprifuoco (Di giovedì 22 aprile 2021) Questa potrebbe essere l’ultima settimana per il Lazio in zona arancione perché la Regione parrebbe avere tutti i dati per ambire alla fascia gialla. “Cambio di colore” che dovrebbe avvenire lunedì 26 aprile, giorno da segnare sul calendario perché segna l’inizio di una ripartenza, seppur graduale e nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza. Sono 11 le Regioni che potrebbero passare in zona gialla: Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Veneto, oltre alle due province autonome di Bolzano e Trento. Ma solo domani, dopo il classico monitoraggio degli esperti della cabina di regia, si saprà con certezza se questi territori passeranno in zona ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 aprile 2021) Questa potrebbe essere l’ultima settimana per ilinperché la Regione parrebbe avere tutti i dati per ambire alla fascia. “Cambio di colore” che dovrebbe avvenire26, giorno da segnare sul calendario perché segna l’inizio di una ripartenza, seppur graduale e nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza. Sono 11 le Regioni che potrebbero passare in: Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia,, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Veneto, oltre alle due province autonome di Bolzano e Trento. Ma solo domani, dopo il classico monitoraggio degli esperti della cabina di regia, si saprà con certezza se questi territori passeranno in...

