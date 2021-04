Lazio, Milinkovic-Savic: «Non possiamo perdere punti contro il Napoli» (Di giovedì 22 aprile 2021) Nel pre partita del match tra Napoli e Lazio, Sergej Milinkovic-Savic ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio A pochi minuti dall’inizio della sfida tra Napoli e Lazio valida per la 32esima giornata del campionato di Serie A, Sergej Milinkovic Savic ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio. Ecco le sue dichiarazioni. «La partita di questa sera è molto importante. Arriviamo con tanta fiducia, perché abbiamo vinto cinque partite di fila. Veniamo a Napoli liberi e pronti a fare una bella gara. Dobbiamo provare a vincere per andare avanti e continuare a fare bene, non possiamo perdere punti. Siamo abituati a giocare ogni tre giorni, tutta la ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 aprile 2021) Nel pre partita del match tra, Sergejha parlato ai microfoni diStyle Radio A pochi minuti dall’inizio della sfida travalida per la 32esima giornata del campionato di Serie A, Sergejha parlato ai microfoni diStyle Radio. Ecco le sue dichiarazioni. «La partita di questa sera è molto importante. Arriviamo con tanta fiducia, perché abbiamo vinto cinque partite di fila. Veniamo aliberi e pronti a fare una bella gara. Dobbiamo provare a vincere per andare avanti e continuare a fare bene, non. Siamo abituati a giocare ogni tre giorni, tutta la ...

