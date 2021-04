“L’avvocato Bongiorno ha mostrato a Salvini il video di Ciro Grillo?”: bufera per le parole della sottosegretaria M5S Macina (Di giovedì 22 aprile 2021) Caso Grillo, bufera per le parole della sottosegretaria M5S Macina contro Bongiorno Anna Macina, sottosegretaria alla Giustizia in quota M5S, è finita al centro della bufera politica per aver fatto un’insinuazione sul doppio ruolo di Giulia Bongiorno, senatrice della Lega e avvocato difensore della ragazza che ha denunciato per stupro il figlio di Beppe Grillo, Ciro. In una intervista al Corriere della Sera di oggi, giovedì 22 aprile, Macina ha avanzato l’ipotesi che Bongiorno abbia mostrato al leader del suo partito, Matteo Salvini, ... Leggi su tpi (Di giovedì 22 aprile 2021) Casoper leM5ScontroAnnaalla Giustizia in quota M5S, è finita al centropolitica per aver fatto un’insinuazione sul doppio ruolo di Giulia, senatriceLega e avvocato difensoreragazza che ha denunciato per stupro il figlio di Beppe. In una intervista al CorriereSera di oggi, giovedì 22 aprile,ha avanzato l’ipotesi cheabbiaal leader del suo partito, Matteo, ...

