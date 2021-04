Lavoro | Orlando | ' Licenziamenti? Dobbiamo trovare soluzioni insieme | passaggio di giugno sarà complicato'

Advertising

LucaMaestripie : RT @CislNazionale: Il blocco dei licenziamenti va spostato almeno fino al 31 ottobre. Bene avviare confronto su politiche attive: #LuigiSba… - emmagerboni : RT @CislNazionale: Il blocco dei licenziamenti va spostato almeno fino al 31 ottobre. Bene avviare confronto su politiche attive: #LuigiSba… - PinoSalamon : RT @UILofficial: Una proroga del blocco dei licenziamenti. È questa la nostra richiesta al Ministro del Lavoro, Andrea Orlando. Fino a quan… - Omantini : RT @La7tv: #omnibus Il Ministro del lavoro @AndreaOrlandosp conferma che i protocolli per i piani vaccinali nelle aziende sono pronti: 'Asp… - ItalianPolitics : POLITICA. Oggi alle 13 le Comm. riunite Lavoro e Affari sociali Camera svolgono il seguito dell'audizione del Min.… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro Orlando

Partito Democratico

"L'Italia rispetterà i tempi", ha ribadito il ministro del, Andreaa "Omnibus", sottolineando che "la governance si discuterà in queste ore proprio per rispettare i tempi".ha ...Il ministro deloggi a Omnibus: 'Ho registrato posizioni diverse tra sindacati e Confindustria. Bisogna proseguire con la discussione. Spero anche in un confronto con ...Orlando non ha gradito le ultime polemiche della Lega in merito al prossimo decreto e al tema delle riaperture: tensione palpabile nella maggioranza."Così come ci è stata proposta, la riforma degli ammortizzatori sociali è per noi inaccettabile, perchè impone anche alle PMI costi e ...