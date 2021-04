Lavoriamo per vivere o viviamo per lavorare?

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 22 aprile 2021) Lavoriamo per vivere, viviamo per lavorare. L’occupazione sancisce «la nostra posizione nella società, determina dove e con chi passeremo gran parte della nostra giornata, è il mediatore della nostra autostima e un mezzo per trasmettere i valori in cui crediamo». E permane «la convinzione genetica che siamo fatti per lavorare», e che chi non lavora è un personaggio di cui diffidare, che non andrà in paradiso e non è degno nemmeno di fare l’amore per dirla con Celentano e la Mori.