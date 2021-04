Lavoratore licenziato da Arcelor Mittal: sit-in davanti al ministero dello Sviluppo economico per Riccardo Cristello L'operaio tarantino è a Roma, manifestazione Usb (Di giovedì 22 aprile 2021) manifestazione indetta dal sindacato Usb. La protesta è contro il licenziamento di Riccardo Cristello, operaio del siderurgico di Taranto licenziato da Arcelor Mittal per avere commentato in modo considerato denigratorio dall’azienda una serie tv con Sabrina Ferilli protagonista. L'articolo Lavoratore licenziato da Arcelor Mittal: sit-in davanti al ministero dello Sviluppo economico per Riccardo Cristello <small class="subtitle">L'operaio tarantino è a Roma, manifestazione ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 22 aprile 2021)indetta dal sindacato Usb. La protesta è contro il licenziamento didel siderurgico di Tarantodaper avere commentato in modo considerato denigratorio dall’azienda una serie tv con Sabrina Ferilli protagonista. L'articoloda: sit-inalper L'è a...

