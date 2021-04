L’attacco ransomware da 50 milioni di dollari dei russi ai MacBook (Di giovedì 22 aprile 2021) Sono 50 milioni di dollari. È il conto che nei giorni scorsi è stato presentato a Quanta, una società con sede a Taiwan che produce componenti per i MacBook, i computer portatili di Apple. Il team di hacker russi REvil non ha avuto alcun dubbio nel valore del suo attacco ransomware (che rende inaccessibili i dati dei computer colpiti e si collega al pagamento di un riscatto per risolvere il blocco) e ha immediatamente girato la richiesta all’azienda collegata ad Apple. Al primo rifiuto, ha pubblicato del materiale – di gran valore in verità – relativo alle tecnologie con cui l’OTT di Cupertino ha evoluto e mirerà a evolvere i propri prodotti d’élite. Anzi, gli hacker hanno addirittura scelto una data simbolica per mettere a segno il primo passaggio del proprio piano: il 20 aprile, infatti, il mondo si ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 22 aprile 2021) Sono 50di. È il conto che nei giorni scorsi è stato presentato a Quanta, una società con sede a Taiwan che produce componenti per i, i computer portatili di Apple. Il team di hackerREvil non ha avuto alcun dubbio nel valore del suo attacco(che rende inaccessibili i dati dei computer colpiti e si collega al pagamento di un riscatto per risolvere il blocco) e ha immediatamente girato la richiesta all’azienda collegata ad Apple. Al primo rifiuto, ha pubblicato del materiale – di gran valore in verità – relativo alle tecnologie con cui l’OTT di Cupertino ha evoluto e mirerà a evolvere i propri prodotti d’élite. Anzi, gli hacker hanno addirittura scelto una data simbolica per mettere a segno il primo passaggio del proprio piano: il 20 aprile, infatti, il mondo si ...

