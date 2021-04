Latina | arrestato 22enne rapinatore Aveva derubato e aggredito una donna

(Di giovedì 22 aprile 2021) Un cittadino egiziano, H.Y., classe 1998, è statonella giornata di ieri dalla Polizia di Stato. La rapina L’arresto del, in Italia senza fissa dimora, costituisce l’epilogo di una vicenda che lo scorso mese di agosto lovisto protagonista di una violenta rapina consumata presso il terminal delle autolinee a danno di unache si accingeva a prendere l’autobus. In quella circostanza, lo straniero, pur di portare a compimento il suo proposito criminale ed impossessarsi della borsa della, nonesitato a colpire ripetutamente con una bottiglia di birra la vittima, la qualevanamente cercato di resistere all’aggressione, causandole lesioni che l’hanno costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso. L’accurata descrizione ...

