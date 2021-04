L’Atalanta non la chiude e resta in 10 (espulso Gosens): gran pari di Cristante, poi la Roma sfiora il bis (Di giovedì 22 aprile 2021) Finisce in parità la gara tra Roma e Atalanta all’Olimpico. La Roma sfrutta al meglio gli errori dei bergamaschi, autori di un primo tempo strepitoso, ma chiuso in vantaggio solo 1-0, sprecando tantissime palle gol. Partita dominata a larghi tratti dalla Dea che ha pressato per quasi tutti i 45 minuti. La squadra di Gasperini è passata in vantaggio portandosi sull’ 1-0 meritatamente grazie al gol di Malinovskyi che ha trasformato in rete un cross basso di Gosens. I bergamaschi hanno rischiato di fare più gol, sullo 0-0 Pau Lopez ha salvato su Zapata prima e su Ilicic poi. Dopo il vantaggio atalantino la Roma ha tentato una reazione senza creare pericoli a Gollini, L’Atalanta, invece, ha sfiorato il raddoppio in un paio di occasioni. Nella ripresa, ingenuità di ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 aprile 2021) Finisce intà la gara trae Atalanta all’Olimpico. Lasfrutta al meglio gli errori dei bergamaschi, autori di un primo tempo strepitoso, ma chiuso in vantaggio solo 1-0, sprecando tantissime palle gol. Partita dominata a larghi tratti dalla Dea che ha pressato per quasi tutti i 45 minuti. La squadra di Gasperini è passata in vantaggio portandosi sull’ 1-0 meritatamente grazie al gol di Malinovskyi che ha trasformato in rete un cross basso di. I bergamaschi hanno rischiato di fare più gol, sullo 0-0 Pau Lopez ha salvato su Zapata prima e su Ilicic poi. Dopo il vantaggio atalantino laha tentato una reazione senza creare pericoli a Gollini,, invece, hato il raddoppio in un paio di occasioni. Nella ripresa, ingenuità di ...

