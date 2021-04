L'Anm contro Grillo: "Il suo video sfiducia il processo" (Di giovedì 22 aprile 2021) AGI - "Le recenti dichiarazioni di Beppe Grillo sfiduciano il processo. È essenziale per la vita democratica del Paese che i processi, e quelli per violenza sessuale anzitutto, si svolgano al riparo da indebite pressioni mediatiche". Lo scrive la Giunta dell'Anm, sottolineando che "i magistrati di Tempio Pausania sapranno accertare i fatti con serenità ed equilibrio, garantiti dalla propria professionalità, nel rispetto dei diritti di tutti, degli imputati, che devono essere assistiti dalla presunzione di innocenza, e della denunciante, la cui dignità va tutelata". Quei toni, quella mimica e, soprattutto, quelle parole non potevano non creare un caso destinato a scatenare una forte onda d'urto. E infatti il 'caso Grillo' pesa ancora su M5s, perché quella intemerata diffusa sul Blog personale per difendere il figlio ... Leggi su agi (Di giovedì 22 aprile 2021) AGI - "Le recenti dichiarazioni di Beppeno il. È essenziale per la vita democratica del Paese che i processi, e quelli per violenza sessuale anzitutto, si svolgano al riparo da indebite pressioni mediatiche". Lo scrive la Giunta dell'Anm, sottolineando che "i magistrati di Tempio Pausania sapranno accertare i fatti con serenità ed equilibrio, garantiti dalla propria professionalità, nel rispetto dei diritti di tutti, degli imputati, che devono essere assistiti dalla presunzione di innocenza, e della denunciante, la cui dignità va tutelata". Quei toni, quella mimica e, soprattutto, quelle parole non potevano non creare un caso destinato a scatenare una forte onda d'urto. E infatti il 'caso' pesa ancora su M5s, perché quella intemerata diffusa sul Blog personale per difendere il figlio ...

