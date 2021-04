L' Anm attacca Grillo | ' Le dichiarazioni che ha fatto sfiduciano il processo'

(Di giovedì 22 aprile 2021) Le polemiche, e lo sdegno di molti, in seguito al video pubblicato da Beppe, in cui lo showman ha difeso a spada tratta il figlio dall'accusa di stupro non sembrano placarsi. "Le recenti ...

Advertising

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Anm attacca

AGI - Agenzia Italia

Le polemiche, e lo sdegno di molti, in seguito al video pubblicato da Beppe Grillo, in cui lo showman ha difeso a spada tratta il figlio dall'accusa di stupro non sembrano placarsi. "Le recenti ...Non è un problema dei singoli magistrati, ce ne sono di eccellenti, ma di un sistema che pensa al bene della propria categoria, governato dall'",durissimo Abravanel. Tre maxi problemi e ...In una nota l'Associazione nazionale magistrati: "I magistrati di Tempio Pausania sapranno accertare i fatti con serenità ed equilibrio" ...L'associazione specifica come "i magistrati di Tempio Pausania sapranno accertare i fatti con serenità ed equilibrio" riferendosi alle accuse di violenza sessuale rivolte al figlio del garante del M5s ...