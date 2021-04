L' andamento settimanale della curva | 933 contagi | oltre 15mila vaccinazioni

Advertising

LArcidiaco : #Italia Regioni - aggiornamento del 22/04/2021 Andamento settimanale/100.000 abitanti -decessi; - n° tamponi effet… - LArcidiaco : #Italia Regioni - aggiornamento del 20/04/2021 #COVID?19 #COVID19 #coronavirus Andamento settimanale/100.000 abit… - guadavitt : @enzo69beloved @Torrenapoli1 I calcoli si fanno su media settimanale sennò sono poco credibili. L' andamento, checc… - infoitinterno : Covid, l'andamento settimanale: i contagi scendono più lentamente. Meno ricoveri ma è ancora 'livello rosso' - ProcessNamed : Un'altra rappresentazione, ispirata da questo tweet. L'andamento altalentante e la scarsa risoluzione temporale (se… -

Ultime Notizie dalla rete : andamento settimanale

CesenaToday

L'analisi dell'dei contagi è stata eleborata dalla Asl, che segnala anche, nello stesso arco temporale di riferimento, un totale di 11 decessi ma tre giornate in cui sono state registrate ...Il confronto del titolo con l' S&P - 500 , su base, mostra la maggiore forza relativa ... Il quadro di medio periodo di Nektar Therapeutics ribadisce l'negativo della curva. Nel ...ROMA (ITALPRESS) – Dal 26 aprile riaprono i musei nelle zone gialle secondo i protocolli di sicurezza già adottati prima dell’ultima chiusura. Le visite sono disciplinate secondo le modalità indicate ...Obbiettivo 1 – Far vincere la Sicilia La nuova programmazione di fondi europei, che si svilupperà nel periodo 2021-2027, avrà una connotazione simile a quella passata del periodo 2014-2020, ...