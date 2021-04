La “Zan” non si sblocca e Fedez sbrocca: «Ostellari non può fare come c…o gli pare» (video) (Di giovedì 22 aprile 2021) Com’è bello piacere alla gente che piace. E com’è confortante sedersi sul lato comodo degli eventi. Meglio ancora facendo finta di mettersi controvento. Prendete Fedez, ad esempio: è una macchina per fare soldi messa su due piedi. Che diventano le classi quattro ruote associandolo alla businesswoman Chiara Ferragni, sua moglie, di professione influencer. In altri tempi, due così la sinistra delle fabbriche e del lavoro non li avrebbe degnati di uno sguardo. Oggi, al contrario, li arruola in nome dei diritti. Non quelli del Quarto Stato ma quelli del terzo sesso. Capirai. Altro che “lotta dura senza paura“: in materia è gara a chi arriva prima e a chi meglio si mette in mostra. Soprattutto nel dorato mondo dello spettacolo. Fedez contro il blocco in commissione del ddl Non è forse vero che lì è un coro in favore della cosiddetta legge ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 22 aprile 2021) Com’è bello piacere alla gente che piace. E com’è confortante sedersi sul lato comodo degli eventi. Meglio ancora facendo finta di mettersi controvento. Prendete, ad esempio: è una macchina persoldi messa su due piedi. Che diventano le classi quattro ruote associandolo alla businesswoman Chiara Ferragni, sua moglie, di professione influencer. In altri tempi, due così la sinistra delle fabbriche e del lavoro non li avrebbe degnati di uno sguardo. Oggi, al contrario, li arruola in nome dei diritti. Non quelli del Quarto Stato ma quelli del terzo sesso. Capirai. Altro che “lotta dura senza paura“: in materia è gara a chi arriva prima e a chi meglio si mette in mostra. Soprattutto nel dorato mondo dello spettacolo.contro il blocco in commissione del ddl Non è forse vero che lì è un coro in favore della cosiddetta legge ...

