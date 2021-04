La Vespa spegne 75 candeline con un’edizione speciale

(Di giovedì 22 aprile 2021) Il brevetto del progetto dell'ingegnere Corrado D'Ascanio venne depositato il 23 aprile del 1946. Oggifesteggia 75 anni e raggiunge lo straordinario traguardo di 19 milioni di esemplari prodotti a partire dalla primavera del 1946 nello storico stabilimento Piaggio di Pontedera.Una icona del made in Italy, che ha saputo rinnovarsi sempre rimanendo fedele ai suoi valori originali, e il cui successo si misura in oltre un milione e 800mila veicoli prodotti dalla Piaggio negli ultimi dieci anni. A metà degli anni 2000 la produzione annua diera attestata intorno alle 50mila unità, da allora una crescita costante e spettacolare l ha portata a superare quota 100mila nel 2007 e le 200mila dal 2018.Per il suo 75esimo compleannosi presenta in una serie75th, disponibile per ...

