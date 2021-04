La vera storia di Buongiorno Mamma con Raoul Bova

(Di giovedì 22 aprile 2021), la fiction in onda su Canale Cinque con protagonista, è tratta da una. Nello show l’attore veste i panni di Guido Borghi, un uomo molto innamorato di sua moglie e disposto a tutto pur di difendere la sua famiglia. La fiction racconta le vicende della famiglia Borghi tramite piani temporali differenti dal 1955 sino ai giorni nostri. Al centro di tutto ci sono Guido () e Anna (Maria Chiara Giannetta) uniti da un amore capace di vincere qualsiasi difficoltà coronato da un matrimonio e dalla nascita di quattro figli. A sconvolgere le loro vite un dramma che costringerà la famiglia a fare i conti con il passato, fra segreti ed emozioni forti. La serie conta dodici episodi, è diretta da Giulio Manfredonia e ...

