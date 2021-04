La Ue ha avviato un' azione legale contro AstraZeneca

Advertising

LiaQuartapelle : Il governo conferma, attraverso il sottosegretario @bendellavedova, di aver avviato le verifiche per la cittadinanz… - globalistIT : L'annuncio fatto dal Ministro della Sanità irlandese - TWDDarylRick : ASTRAZENECA, LA COMMISSIONE EUROPEA AVREBBE AVVIATO UN’AZIONE LEGALE CONTRO LA MULTINAZIONALE - 34_liss : RT @rtl1025: ?? La Commissione Europea 'ha avviato un'azione legale contro #AstraZeneca' contestando il mancato rispetto delle forniture pre… - Marilenapas : RT @_DAGOSPIA_: ASTRAZENECA, LA COMMISSIONE EUROPEA AVREBBE AVVIATO UN’AZIONE LEGALE CONTRO LA MULTINAZIONALE -

Ultime Notizie dalla rete : avviato azione

E da Dublino arriva la notizia che la Commissione Europea "haun'legale contro AstraZeneca" contestando il mancato rispetto delle forniture previste ai Paesi Ue di vaccini anti Covid ...Dopo le minacce di Bruxelles ad AstraZeneca, la dichiarazione dell'Irlanda: la Commissione Europea "haun'legale contro l'azienda farmaceutica anglo svedese" contestando il mancato rispetto delle forniture di vaccini previste ai Paesi Ue, nel numero concordato nei mesi scorsi. A dirlo il ...Sono tre le persone rinviate a giudizio – ma in tre momenti diversi e in due anni – per la morte del giovane Alessio Iabichella (nella foto), 26 anni, elettricista, deceduto per asfissia nell’incendio ...L’assessore all’Istruzione: «Il nostro intento è di fare capire che è nostro dovere non lasciare soli gli studenti con bisogni educativi speciali» ...