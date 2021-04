La strage di Nizza con 84 morti | arrestato nel casertano il complice dell’attentatore

(Di giovedì 22 aprile 2021) È stato localizzato a Sparanise, in provincia di Caserta ildel responsabile dell’attentato didel 14 luglio del 2016. D’intesa con il procuratore della Repubblica di Napoli, nella serata di ieri, nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli, gli uomini della polizia di stato delle Digos delle Questure di Napoli e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Agenzia_Ansa : Preso il complice dell'autore della strage di Nizza #ANSA - rtl1025 : ?? #Terrorismo: preso nel casertano complice strage Nizza. Si chiama Endri #Elezi ed è stato arrestato a Sparanise i… - SkyTG24 : Terrorismo, arrestato in Italia complice autore strage Nizza - eliisabrunoni : RT @SkyTG24: Terrorismo, arrestato in Italia complice autore strage Nizza - sinapsinews : Terrorismo, catturato il complice dell’autore della strage di Nizza del 2016 -

Ultime Notizie dalla rete : strage Nizza

...complice dell'autore dell'attentato terroristico che è stato commesso il 14 luglio del 2016 a. L'uomo è considerato responsabile di aver fornito le armi all'autore della, Mohamed ...Per questo ci pare giusto scrivere che la prima notizia, quella da lucidare come pomelli di ottone, non è che è stato arrestato un presunto complice dell'attentato islamico di. Certo questo è ...LA SODDISFAZIONE DELLE AUTORITÀ "Eccellenti gli uomini, eccellente il loro lavoro, eccellente il risultato: la cattura di Endri Elezi, il terrorista albanese complice di Lahouaiej- Bouhlel, autore ...Arrestato a Sparanise, nel Casertano EndriElezi, 28enne albanese, complice dell'autore della strage di Nizza del 14 luglio 2016. Elezi era destinatario di ...