La storia della bambina di due anni morta dopo aver ricevuto il vaccino Pfizer

(Di giovedì 22 aprile 2021) Lanciare titoli da condividere sui social per aizzare la folla no vax che pende dalle loro labbra. Questo è l’atteggiamento di alcuni siti – che oscillano continuamente tra il cospirazionismo e il complottismo – di cui non faremo il nome, ma solo per non fargli pubblicità. Ma si tratta di due realtà che hanno creato una vera e propria galassia di gruppi e pagine Facebook che fomentano questo tipo di disinformazione, prima sulla pandemia e ora sulla campagna di immunizzazione. E così hanno dato vita a una notizia (tutta da confermare). LEGGI ANCHE > Il fact-checking sugli effetti collaterali dei tre vaccini anti-covid disponibili in Italia Questo è il titolo che campeggia ancora oggi nella homepage di uno di questi siti che si spacciano per ...

Advertising

LucaBizzarri : O è il più bel fake della storia oppure siamo arrivati al sottosuolo del ridicolo, alla pietas che sostituisce ogni… - FratellidItalia : Il #21aprile del 753 a.C. nasceva una delle più grandi civiltà della storia, che ha portato nel mondo grande progre… - MiC_Italia : #NataleDiRoma, MiC: al Pantheon la luce è un effetto speciale. Ecco il video in timelapse girato all’interno del Pa… - AleSalvi12 : RT @RaiCultura: Uno speciale dedicato dedicato a Richard #Nixon, in occasione dell'anniversario della morte del #22aprile 1994. #Condividi… - SorryNs : RT @ppdalmon: La dittatura più pacchiana della.storia... -

Ultime Notizie dalla rete : storia della

Tecnica della Scuola

Era un tentativo di creare una fantomatica lega di ricchi che non seguisse alcun sistema, non avrebbe tenuto contopiramide del calcio in Europa, di tradizione, cultura,. Perché il ...Ne ha parlato De Zerbi proprio in questi giorni, nel cuoresua presa di posizione contro la Super League . Non si potevano chiedere sforzi sul mercato al Sassuolo, non era possibile né tanto ...Candidato a sei statuette, racconta la vera storia di Fred Hampton, leader del movimento delle Pantere Nere. Ambientata a Chicago alla fine degli ...Steven Zhang è pronto a tornare in Italia per festeggiare il Tricolore, ma anche per programmare il futuro: Conte e Marotta aspettano notizie e si guardano intorno.