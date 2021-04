La speranza Biden nella giornata della Terra malata. Scrive Clini (Di giovedì 22 aprile 2021) Lo “State of the Global Climate 2020”, appena pubblicato dall’Organizzazione meteorologica mondiale, elenca in modo puntuale le “anomalie” climatiche che nel 2020 hanno interessato tutti continenti, l’Artico e l’Antartide, e lancia l’allarme sulla temperatura media del pianeta che continua a crescere e si avvicina pericolosamente alla soglia di sicurezza individuata dall’accordo di Parigi. L’Agenzia statunitense per gli oceani e l’atmosfera (Noaa) ha appena reso noto che la concentrazione in atmosfera di CO2 continua a crescere. Il rapporto “Global Energy Review 2021” dell’Agenzia internazionale dell’energia prevede un aumento nel 2021 delle emissioni globali di CO2 per 1,5 miliardi di tonnellate. Con queste premesse, e con la pressione dell’urgenza, la giornata della Terra del 2021 alza il sipario su uno scenario che ... Leggi su formiche (Di giovedì 22 aprile 2021) Lo “State of the Global Climate 2020”, appena pubblicato dall’Organizzazione meteorologica mondiale, elenca in modo puntuale le “anomalie” climatiche che nel 2020 hanno interessato tutti continenti, l’Artico e l’Antartide, e lancia l’allarme sulla temperatura media del pianeta che continua a crescere e si avvicina pericolosamente alla soglia di sicurezza individuata dall’accordo di Parigi. L’Agenzia statunitense per gli oceani e l’atmosfera (Noaa) ha appena reso noto che la concentrazione in atmosfera di CO2 continua a crescere. Il rapporto “Global Energy Review 2021” dell’Agenzia internazionale dell’energia prevede un aumento nel 2021 delle emissioni globali di CO2 per 1,5 miliardi di tonte. Con queste premesse, e con la pressione dell’urgenza, ladel 2021 alza il sipario su uno scenario che ...

