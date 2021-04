La sostenibilità arriva in aeroporto. Ecco gli obiettivi di Aeroporti di Roma (Di giovedì 22 aprile 2021) Dopo l’anno nero del Covid-19, l’aviazione civile punta forte su sostenibilità e innovazione. Le ultime stime della Iata confermano l’impatto della pandemia sul settore, prevedendo per le compagnie aeree perdite pari a circa 47 miliardi di dollari per il 2021 a livello globale, dopo un rosso da oltre 126 miliardi registrato lo scorso anno. La via per uscire dalla crisi è però già tracciata, e trova in Italia segnali di ripartenza più che incoraggianti. Oggi si è concluso con successo il collocamento del primo “sustainability-linked bond” di Aeroporti di Roma, per un valore di 500 milioni di euro e con durata di dieci anni, dedicato agli investitori istituzionali. Lo strumento collega direttamente il costo del debito ai risultati di sostenibilità effettivamente raggiunti, confermando che gli obiettivi ... Leggi su formiche (Di giovedì 22 aprile 2021) Dopo l’anno nero del Covid-19, l’aviazione civile punta forte sue innovazione. Le ultime stime della Iata confermano l’impatto della pandemia sul settore, prevedendo per le compagnie aeree perdite pari a circa 47 miliardi di dollari per il 2021 a livello globale, dopo un rosso da oltre 126 miliardi registrato lo scorso anno. La via per uscire dalla crisi è però già tracciata, e trova in Italia segnali di ripartenza più che incoraggianti. Oggi si è concluso con successo il collocamento del primo “sustainability-linked bond” didi, per un valore di 500 milioni di euro e con durata di dieci anni, dedicato agli investitori istituzionali. Lo strumento collega direttamente il costo del debito ai risultati dieffettivamente raggiunti, confermando che gli...

