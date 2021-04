La serie thriller Cruel Summer è basata su una storia vera? (Di giovedì 22 aprile 2021) Cruel Summer è la prima serie thriller che verrà lanciata in esclusiva su Amazon Prime anche per gli abbonati italiani. C’è una storia vera dietro la serie? La trama di Cruel Summer La serie tv è ambientata in una cittadina del Texas durante tre estati degli anni Novanta. Racconta ciò che avviene in seguito alla sparizione della ragazza più bella e famosa del paese. Dopo questo evento ne succede un altro, apparentemente slegato: un’altra ragazza, precedentemente timida e impacciata, diventa la più popolare, ma allo stesso tempo anche la più odiata d’America. Ogni episodio di Cruel Summer è raccontato da un punto di diversa diverso e lo spettatore si troverà confuso davanti a ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 22 aprile 2021)è la primache verrà lanciata in esclusiva su Amazon Prime anche per gli abbonati italiani. C’è unadietro la? La trama diLatv è ambientata in una cittadina del Texas durante tre estati degli anni Novanta. Racconta ciò che avviene in seguito alla sparizione della ragazza più bella e famosa del paese. Dopo questo evento ne succede un altro, apparentemente slegato: un’altra ragazza, precedentemente timida e impacciata, diventa la più popolare, ma allo stesso tempo anche la più odiata d’America. Ogni episodio diè raccontato da un punto di diversa diverso e lo spettatore si troverà confuso davanti a ...

