La Salernitana batte il covid, infortunati verso il recupero (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – C'era attesa per il responso medico: "L'U.S. Salernitana 1919 comunica che i tamponi effettuati nella giornata di ieri dal gruppo squadra sono risultati negativi". Di conseguenza, nel pomeriggio "sono ripresi presso il centro sportivo 'Mary Rosy' gli allenamenti della Salernitana. I granata sono stati divisi in tre gruppi che hanno svolto un lavoro atletico. Aya, Coulibaly, Durmisi, Kristoffersen e Sy hanno svolto un lavoro specifico. La preparazione dei granata riprenderà domani alle ore 14". L'articolo proviene da Anteprima24.it.

