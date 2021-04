La Russia vuole la propria stazione spaziale (Di giovedì 22 aprile 2021) (foto: Nasa)La Russia è al lavoro per costruire la propria stazione spaziale e rimpiazzare così la Iss, la stazione spaziale internazionale lanciata nel 1998 dalla Nasa e dall’agenzia spaziale russa Roscosmos. Ad annunciarlo sono stati i funzionari russi, secondo cui la partnership di 23 anni tra Stati Uniti e Russia che ha permesso alla Iss di rimanere in orbita potrebbe presto terminare. Secondo una tv statale, Russa 1, infatti, il vice primo ministro russo Yury Borisov ha riferito durante una riunione che la nazione potrebbe ritirarsi nel 2025. Il motivo? Borisov ha citato, come principale motivazione dell’abbandono, il deterioramento delle condizioni della stazione spaziale. Come racconta la Bbc, infatti, Borisov ... Leggi su wired (Di giovedì 22 aprile 2021) (foto: Nasa)Laè al lavoro per costruire lae rimpiazzare così la Iss, lainternazionale lanciata nel 1998 dalla Nasa e dall’agenziarussa Roscosmos. Ad annunciarlo sono stati i funzionari russi, secondo cui la partnership di 23 anni tra Stati Uniti eche ha permesso alla Iss di rimanere in orbita potrebbe presto terminare. Secondo una tv statale, Russa 1, infatti, il vice primo ministro russo Yury Borisov ha riferito durante una riunione che la nazione potrebbe ritirarsi nel 2025. Il motivo? Borisov ha citato, come principale motivazione dell’abbandono, il deterioramento delle condizioni della. Come racconta la Bbc, infatti, Borisov ...

