La Repubblica Ceca espelle altri diplomatici russi

(Di giovedì 22 aprile 2021) Il ministro degli esteri ceco, Jakub Kulhanek, ha annunciato di voler procedere all'ulteriore riduzione del corpo diplomatico russo a Praga, per bilanciare le presenze dei rappresentanti nei due Paesi.

(Di giovedì 22 aprile 2021) Il ministro degli esteri ceco, Jakub Kulhanek, ha annunciato di voler procedere all'ulteriore riduzione del corpo diplomatico russo a Praga, per bilanciare le presenze dei rappresentanti nei due Paesi.

Finora la Repubblica Ceca ha espulso 18 diplomatici ritenuti collaboratori dei servizi segreti russi. Mosca ha risposto cacciando 20 cechi. "In seguito all'articolo 11 della Convenzione di Vienna...

Praga, 22 apr 15:25 - La Repubblica Ceca esige che la Russia riduca il personale della sua ambasciata a Praga. Lo ha detto il ministro degli Esteri ceco, Jakub...