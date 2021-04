La Reggia di Carditello lancia la campagna crowfunding per i gelsi (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIl Real Sito di Carditello lancia la sua prima campagna di crowdfunding, dedicata al progetto di gelsicoltura e di riqualificazione ambientale del territorio, promosso dalla Fondazione guidata dal presidente Luigi Nicolais. In occasione della Giornata mondiale della terra – evento green per promuovere la sostenibilità ambientale e la salvaguardia del nostro pianeta – sarà online la campagna Mille gelsi per Carditello sulla piattaforma www.derev.com/mille-gelsi-per-Carditello con l’obiettivo di realizzare il viale dei gelsi nella Reggia borbonica e donare un albero ad ogni bambino (#UnBambinoUnGelso). A partire da oggi, dunque, i donatori avranno la possibilità di associare ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIl Real Sito dila sua primadi crowdfunding, dedicata al progetto dicoltura e di riqualificazione ambientale del territorio, promosso dalla Fondazione guidata dal presidente Luigi Nicolais. In occasione della Giornata mondiale della terra – evento green per promuovere la sostenibilità ambientale e la salvaguardia del nostro pianeta – sarà online laMillepersulla piattaforma www.derev.com/mille--per-con l’obiettivo di realizzare il viale deinellaborbonica e donare un albero ad ogni bambino (#UnBambinoUnGelso). A partire da oggi, dunque, i donatori avranno la possibilità di associare ...

Advertising

anteprima24 : ** La Reggia di Carditello lancia la campagna crowfunding per i #Gelsi ** - Napolitanteam : #EartDay2021: la Reggia di Carditello lancia la sua prima campagna di crowdfunding per i gelsi -… - vnewsita : Da oggi #online la campagna 'Mille gelsi per #Carditello' per realizzare il viale dei #gelsi - larampait : #GiornatadellaTerra, #ReggiadiCarditello lancia campagna di #crowdfunding per i #gelsi - Silvia_Mio86 : @giuliaebbbasta Poi 'vicino' alla reggia ci sarebbero da vedere l'acquedotto carolino e Casertavecchia, ma anche il… -