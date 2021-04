La questione del coprifuoco non va giù alle Regioni (Di giovedì 22 aprile 2021) AGI - Regioni all'attacco sulle riaperture decise dal governo. Il presidente della Conferenza delle Regioni, il leghista Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia, usa già parole pesanti per commentare le decisioni assunte dall'esecutivo e sostiene che “si è incrinata la leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni”. Il punto più contestato, in particolare dai presidenti leghisti, è quello legato al coprifuoco alle 22. "Rischia di essere una presa in giro", aggiunge Fedriga. “Il fatto che nel testo del decreto varato ieri non sia stato riprogrammato il coprifuoco, non significa che durerà fino al 31 luglio. Questa è una lettura distorta del provvedimento che abbiamo preso”, replica Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie. “Sappiamo che - se non faremo errori e se i comportamenti ... Leggi su agi (Di giovedì 22 aprile 2021) AGI - Regioni all'attacco sulle riaperture decise dal governo. Il presidente della Conferenza delle Regioni, il leghista Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia, usa già parole pesanti per commentare le decisioni assunte dall'esecutivo e sostiene che “si è incrinata la leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni”. Il punto più contestato, in particolare dai presidenti leghisti, è quello legato al22. "Rischia di essere una presa in giro", aggiunge Fedriga. “Il fatto che nel testo del decreto varato ieri non sia stato riprogrammato il, non significa che durerà fino al 31 luglio. Questa è una lettura distorta del provvedimento che abbiamo preso”, replica Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie. “Sappiamo che - se non faremo errori e se i comportamenti ...

Advertising

chedisagio : Le donne del @Mov5Stelle pensano che per mettere in evidenza la questione di genere sia sufficiente dire 'Buongior… - you_trend : Che impatto hanno le #scuole nella diffusione del virus? La questione è molto più complicata di quello che sembra… - AntoVitiello : Sulla questione #SuperLeague fanno sorridere un paio di cose. Si parla di 'fine del calcio romantico' quando da ann… - Marina87485508 : @BimbiMeb @6000sardine #GrazieRenzi e brava alla Boschi sulla questione video di Grillo. Contenuti ineccepibili com… - amandus_a_um : ma scusate se non volete/potete uscire sono cazzi vostri, adesso non si può neanche più dire che mi manca uscire co… -