La pizza di Gabriele Bonci: burrata e capocollo (Di giovedì 22 aprile 2021) Ecco la ricetta della pizza del Maestro Gabriele Bonci. Una vera delizia tutta da provare! Ingredienti: IMPASTO • 1 kg farina tipo 0 • 800 g acqua • 30 g olio evo • 15 g sale • 3 g di lievito di birra secco PER CONDIRE • 200 g burrata • 200 g capocollo tagliato a fette Mescolare il lievito di birra e la farina; impastate con 700 ml di acqua. A questo punto aggiungere il sale, l’olio ed ancora 100 ml di acqua. Impastare per lungo tempo e lasciare riposare per 10 minuti circa. Piegare la pasta, più volte, verso l’interno. Riporre in una ciotola unta d’olio e chiudere con la pellicola. Mettere a lievitare in frigorifero per 24 ore. Tirate fuori l’impasto dal frigo. Formare le pezzature desiderate e lasciarle riposare a temperatura ambiente per circa 2 ore. Procedere alla ... Leggi su cityroma (Di giovedì 22 aprile 2021) Ecco la ricetta delladel Maestro. Una vera delizia tutta da provare! Ingredienti: IMPASTO • 1 kg farina tipo 0 • 800 g acqua • 30 g olio evo • 15 g sale • 3 g di lievito di birra secco PER CONDIRE • 200 g• 200 gtagliato a fette Mescolare il lievito di birra e la farina; impastate con 700 ml di acqua. A questo punto aggiungere il sale, l’olio ed ancora 100 ml di acqua. Impastare per lungo tempo e lasciare riposare per 10 minuti circa. Piegare la pasta, più volte, verso l’interno. Riporre in una ciotola unta d’olio e chiudere con la pellicola. Mettere a lievitare in frigorifero per 24 ore. Tirate fuori l’impasto dal frigo. Formare le pezzature desiderate e lasciarle riposare a temperatura ambiente per circa 2 ore. Procedere alla ...

Advertising

RistorazioneMag : La pizza di Gabriele Bonci: burrata e capocollo - - - Cuccioloterzo : @GMontalesi Anche a te Gabriele. Buona pizza ?? - Risparmiainrete : RT @mangiocongusto: Pizza Bonci (con lievito madre) Se ancora non avete letto il primo articolo sulla pizza di Gabriele Bonci, vi <<visit… - mangiocongusto : Pizza Bonci (con lievito madre) Se ancora non avete letto il primo articolo sulla pizza di Gabriele Bonci, vi <<v… - fainformazione : Pizza Hero - la sfida dei forni: che cos’è, come funziona, come scrivere per partecipare, orari tv e Pizza Hero –… -