“La mia vita distrutta da Beppe Grillo” Spunta un selfie incriminante per il figlio Ciro

Per la prima volta parla la donna che ha perso la famiglia nell'incidente provocato da Beppe Grillo. Intanto Spunta un "selfie incriminante" per il figlio Ciro (Screenshot video)Continua a far discuter il video di Beppe Grillo in difesa del figlio Ciro accusato, insieme a tre coetanei, dello stupro di una studentessa italo-svedese: dopo il botta e risposta tra la madre del ragazzo, e moglie del garante del M5S, e l'ex Ministra Maria Elena Boschi, a prendere la parola, per la prima volta, è stata Cristina Pozzi, la donna che nel 1981 ha perso tutta la famiglia nell'incidente automobilistico provocato da Grillo.

