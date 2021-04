La memoria viva di Rattoppatore (Di giovedì 22 aprile 2021) Qualche anno fa, Cecilia Rinaldini, insegnante e militante di sinistra, era a Roma in occasione di un’assemblea della sinistra e stava andando a sentire un comizio a Campo de’ Fiori. Scrive così sullo Huffington Post: «Per caso passiamo per via dei Giubbonari, e vicino a Campo dei Fiori. Mentre con il naso all’insù osservo la bellezza di Roma che rifulge anche in una giornata così calda e affollata, vedo il circolo del PD della zona che ancora espone la vecchia targa … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 22 aprile 2021) Qualche anno fa, Cecilia Rinaldini, insegnante e militante di sinistra, era a Roma in occasione di un’assemblea della sinistra e stava andando a sentire un comizio a Campo de’ Fiori. Scrive così sullo Huffington Post: «Per caso passiamo per via dei Giubbonari, e vicino a Campo dei Fiori. Mentre con il naso all’insù osservo la bellezza di Roma che rifulge anche in una giornata così calda e affollata, vedo il circolo del PD della zona che ancora espone la vecchia targa … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

AndreaBonturi : RT @Lucrezi97533276: Con l’arrivo del 25Aprile , festa della #Liberazione , la destra negazionista cerca di cancellare la “MEMORIA “ che in… - ginugiola : RT @Cattaneo_R: 19 anni fa, ieri, ero a Palazzo #Pirelli: conservo il ricordo di quei momenti drammatici ed è ancora viva in me la memoria… - aarmher : RT @and_font81: Ecco la copertina del libro che ho co-curato con Enrico Azzano dedicato al grande Satoshi Kon. L’unico modo che ho per tene… - rahxephon63 : RT @and_font81: Ecco la copertina del libro che ho co-curato con Enrico Azzano dedicato al grande Satoshi Kon. L’unico modo che ho per tene… - harehunterfield : RT @and_font81: Ecco la copertina del libro che ho co-curato con Enrico Azzano dedicato al grande Satoshi Kon. L’unico modo che ho per tene… -