La Lega tedesca detta le regole per il finale di stagione | semi-quarantena e quarantena per i gruppi squadra

(Di giovedì 22 aprile 2021) In vista della nuova crescita del numero dei casi di positività tra i tesserati, avvenuto in particolare tra le fila dell’Hertha Berlino, i vertici della massima seriehanno deciso di correre ai ripari. E così, sia la Bundesliga che la Zweite Liga, la seconda divisione, ricorreranno a un nuovo livello diper proteggere i tesserati. Nel comunicato della, si legge che “sono previste due fasi. Da lunedì 3 maggio si adotterà un regime di “”: dopo lo svolgimento dei test PCR, tutti i membri del grupposaranno posti in isolamento nelle proprie abitazioni o nei centri sportivi, con il divieto assoluto di contatti con l’esterno”. Questo servirà a ridurre i rischi ...

Advertising

simonabonafe : L’estrema destra nazionalista tedesca compagna di banco della Lega di Salvini in Europa ha provato a bloccare nextg… - lore944 : RT @fabrizio19651: DISINNESCATA LA MINACCIA DELLA DESTRA TEDESCA AL RECOVERY FUND. Il ricorso era stato presentato dall'ex leader di AFD (q… - BroccoloGina : RT @fabrizio19651: DISINNESCATA LA MINACCIA DELLA DESTRA TEDESCA AL RECOVERY FUND. Il ricorso era stato presentato dall'ex leader di AFD (q… - fabrizio19651 : DISINNESCATA LA MINACCIA DELLA DESTRA TEDESCA AL RECOVERY FUND. Il ricorso era stato presentato dall'ex leader di A… - GracielaCesari : RT @simonabonafe: L’estrema destra nazionalista tedesca compagna di banco della Lega di Salvini in Europa ha provato a bloccare nextgenerat… -

Ultime Notizie dalla rete : Lega tedesca

TUTTO mercato WEB

... l'uomo del quantitative easing, Supermario, il castigamatti dell'austerity, il prossimo ... Con Forza Italia inabissata, la competizione tra FdI eè priva di mediazioni. Due partiti quasi ...Sulla Polo R - Line troviamo poi i cerchi inleggera da 16 pollici Valencia, il sistema d'infotainment Ready2Discover e i sedili rivestiti in tessuto sportivo Karoso in ArtVelours con ...Legato con il guinzaglio a una grande pietra sommersa in acqua. Sarebbe morto così, annegato o stremato, un cane anziano abbandonato dai suoi proprietari. Per quanto possa sembrare assurdo, hanno pref ...L’Unione Europea potrebbe non acquistare più il vaccino AstraZeneca, verso cui comunque non bisogna nutrire timori, e se arriverà il Curevac sarà “la rivoluzione”. Lo ha detto Guido Forni, immunologo, ...