La Lega si astiene dal voto sul decreto, Salvini: "Chiediamo più coraggio sulle riaperture" (Di giovedì 22 aprile 2021) ROMA – "Chiediamo più coraggio sulle riaperture, proposte di buonsenso vengono non solo dalla Lega ma anche dalle Regioni, di tutti i colori politici, e sono basate su protocolli di sicurezza scientifici. Non me l'ha scritto il dottore di approvare cose che non mi convincono. Sono leale al governo e mi fido di Draghi, ma no a chiusure a oltranza, la Lega è al governo per riequilibrare un certo squilibrio su assistenzialismo, statalismo e centralismo, difendendo il lavoro autonomo e le libertà". Così il leader della Lega, Matteo Salvini (foto), spiega perché la Lega si è astenuta dal voto sul decreto del governo Draghi relativo alle riaperture. L'articolo L'Opinionista.

