La Lega si astiene dal voto sul decreto riaperture (Di giovedì 22 aprile 2021) ROMA – . Così il leader della Lega, Matteo Salvini (foto), spiega il perché: “Chiediamo più coraggio sulle riaperture, proposte di buonsenso vengono non solo dalla Lega ma anche dalle Regioni, di tutti i colori politici, e sono basate su protocolli di sicurezza scientifici. Non me l’ha L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Giorgia Meloni contro il decreto Carceri Renzi ora vuole misure economiche Contributi a imprese e famiglie in Abruzzo, esultano Salvini e Meloni Giorgia Meloni chiede più sicurezza nelle carceri Si torna a parlare di Ius Soli, Salvini è contrario Giorgia Meloni sta con i ristoratori Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 22 aprile 2021) ROMA – . Così il leader della, Matteo Salvini (foto), spiega il perché: “Chiediamo più coraggio sulle, proposte di buonsenso vengono non solo dallama anche dalle Regioni, di tutti i colori politici, e sono basate su protocolli di sicurezza scientifici. Non me l’ha L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Giorgia Meloni contro ilCarceri Renzi ora vuole misure economiche Contributi a imprese e famiglie in Abruzzo, esultano Salvini e Meloni Giorgia Meloni chiede più sicurezza nelle carceri Si torna a parlare di Ius Soli, Salvini è contrario Giorgia Meloni sta con i ristoratori

Advertising

Corriere : La Lega si astiene sul coprifuoco. L’irritazione di Draghi: «Un fatto grave, che fatico a comprendere» - fattoquotidiano : MAGGIORANZA DIVISA La Lega non vota le nuove norme su ristoranti, sport e spostamenti. Partito Democratico e 5 Stel… - sole24ore : La Lega si astiene, irritazione di Draghi. Il vaglio del Quirinale ferma le delibere - Simo07827689 : RT @Clezia90039499: Ma su #Draghi si infuria perché la Lega,che aveva apportato il suo sostegno al Decreto in merito alla riaperture, poi s… - angela_roveda : RT @vitalbaa: Serviva il Quirinale per fare presente al Governo che un atto amministrativo, qual è la «deliberazione» del Consiglio dei min… -