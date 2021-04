La Lega si astiene dal voto sul decreto riaperture | Boccia critica Salvini

Leggi su lopinionista

ROMA – "Lain Consiglio dei Ministri non ha votato a favore (con le altre forze politiche) del, ma si è astenuta". Lo evidenzia sulla sua pagina Facebook l'ex ministro Francesco(Pd), sottolineando che però "la stagione politica dial Papeete non è ancora iniziata", chiaro riferimento polemico al leader del Carroccio.poi aggiunge, sempre in riferimento ai leghisti: "Anziché preoccuparsi della tenuta del Paese e dellein sicurezza, pensano ai sondaggi del giorno dopo". In altre parole, l'esponente Dem accusae soci di aver agito in chiave elettorale. Tuttavia l'ex vice premier ha già spiegato quali sono state le ragioni alla base dell'astensione dal