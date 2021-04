La Lega non vota il decreto riaperture, gelo di Draghi: “Prendiamo atto, è un precedente grave” (Di giovedì 22 aprile 2021) Lo scontro sulla richiesta di slittamento dell’orario del coprifuoco si è trasformato ieri in una vera (piccola) crisi di governo che potrebbe avere risvolti inaspettati. Il primo è stato certamente l’esito della votazione sul Dl Covid: alla fine la Lega non ha votato il provvedimento proprio a causa dell’orario del coprifuoco e di alcune restrizioni ritenute dal Carroccio “illogiche”. A raccontare il retroscena di un pomeriggio che si potrebbe definire imbarazzante è Repubblica. “Tutto accade molto in fretta, in Consiglio dei ministri. E anche un po’ a sorpresa, visto quanto succede poco prima nel corso della ristretta tra il premier e i capi deLegazione. Draghi ascolta le ragioni contrapposte dei leghisti e di Roberto Speranza. Il ministro della Salute ricorda che il coprifuoco alle 22 è un pilastro ... Leggi su tpi (Di giovedì 22 aprile 2021) Lo scontro sulla richiesta di slittamento dell’orario del coprifuoco si è trasformato ieri in una vera (piccola) crisi di governo che potrebbe avere risvolti inaspettati. Il primo è stato certamente l’esito dellazione sul Dl Covid: alla fine lanon hato il provvedimento proprio a causa dell’orario del coprifuoco e di alcune restrizioni ritenute dal Carroccio “illogiche”. A raccontare il retroscena di un pomeriggio che si potrebbe definire imbarazzante è Repubblica. “Tutto accade molto in fretta, in Consiglio dei ministri. E anche un po’ a sorpresa, visto quanto succede poco prima nel corso della ristretta tra il premier e i capi dezione.ascolta le ragioni contrapposte dei leghisti e di Roberto Speranza. Il ministro della Salute ricorda che il coprifuoco alle 22 è un pilastro ...

