La grande paura del Benevento che ora guarda in faccia la retrocessione (Di giovedì 22 aprile 2021) Un punto che sa di poco, Benevento ora con l’acqua alla gola. Il pareggio di Marassi col Genoa inguaia entrambe le squadre ma adesso è il Benevento la squadra più vicina alla zona retrocessione. Dopo un inizio campionato promettente, nel quale la salvezza poteva sembrare un obiettivo agevolmente raggiungibile, ora il Benevento naviga in bassa fortuna e lo spettro retrocessione si avvicina spaventosamente. Sono scesi a tre i punti di vantaggio sul Cagliari (31 contro 28). I giallorossi, tolta la clamorosa vittoria allo Juventus Stadium, non ottengono i 3 punti praticamente da un girone: l’ultima vittoria è il 2-1 a Cagliari il giorno dell’Epifania (16esima giornata). Dopo quel match, il trend che era abbastanza positivo si è invertito: il Benevento non riesce proprio a vincere e ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 22 aprile 2021) Un punto che sa di poco,ora con l’acqua alla gola. Il pareggio di Marassi col Genoa inguaia entrambe le squadre ma adesso è illa squadra più vicina alla zona. Dopo un inizio campionato promettente, nel quale la salvezza poteva sembrare un obiettivo agevolmente raggiungibile, ora ilnaviga in bassa fortuna e lo spettrosi avvicina spaventosamente. Sono scesi a tre i punti di vantaggio sul Cagliari (31 contro 28). I giallorossi, tolta la clamorosa vittoria allo Juventus Stadium, non ottengono i 3 punti praticamente da un girone: l’ultima vittoria è il 2-1 a Cagliari il giorno dell’Epifania (16esima giornata). Dopo quel match, il trend che era abbastanza positivo si è invertito: ilnon riesce proprio a vincere e ...

Ultime Notizie dalla rete : grande paura Stefano Bon, 'Devi accettarti così come sei' Se non di persona, certamente su Facebook dove gigioneggia alla grande. Ma lui è molto di più: un ... Hanno paura di rompere la magia". Dov'è che lei aveva il suo pied - à - terre a Ravenna quand'era ...

'Security': dall'autore de 'Il Capitale Umano' il nuovo film con Marco D'Amore e Maya Sansa Quando la paura abita all'interno delle case e delle persone, qual è il prezzo della sicurezza? ... Tutto il processo di girare in Italia è stato un grande piacere. Ho avuto la fortuna di aver lavorato ...

Grande paura a Londra per la variante indiana: si pensa ad una terza dose di vaccino Il Tempo Palermo: paura a Borgo Nuovo, giovane legato e rapinato in casa Un giovane è stato rapinato e immobilizzato a Palermo all'interno della propria abitazione in via Castellana, nella zona di Borgo Nuovo. La polizia, che indaga sull'accaduto, alla ricerca dei due malv ...

Perché non dobbiamo avere paura dei vaccini Il covid-19 è molto più letale di qualsiasi vaccino, eppure la nostra opinione si basa su qualcosa di primitivo che riguarda la fiducia, la corretta informazione e la percezione di avere il controllo ...

