La Germania ordina 30 milioni di dosi di Sputnik" (Di giovedì 22 aprile 2021) La Germania è pronta ad acquistare 30 milioni di dosi del vaccino russo Sputnik contro il coronavirus. Lo ha svelato, dopo che già nei giorni scorsi sono circolate voci in tal senso, il premier del ... Leggi su europa.today (Di giovedì 22 aprile 2021) Laè pronta ad acquistare 30didel vaccino russocontro il coronavirus. Lo ha svelato, dopo che già nei giorni scorsi sono circolate voci in tal senso, il premier del ...

I rischi che si affollano intorno all'Unione Europea e si insinuano nelle maglie dell'euro: il caso di Target2 MPS, a sua volta, ordina il pagamento movimentando il suo conto di rifinanziamento con la Banca d'... Insomma, l'importazione di beni dalla Germania verso l'Italia - determina o aumenta sia un avanzo di ...

