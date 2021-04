La Germania insorge Il governo annuncia nuove restrizioni | migliaia in piazza

Leggi su ilparagone

(Di giovedì 22 aprile 2021) E adesso anche lasbotta. I cittadini tedeschi hanno affollato strade e piazze dopo che il Bundestag ha approvato lalegge federale per la sicurezza sanitaria. I provvedimenti includono ampieall’uscita dalle 22:00 alle 5:00, chiusura delle scuole e regolamenti più severi per le imprese. Inoltre, le modifiche alla legge conferiscono alfederale il potere di ordinaree segregazione personale per il covid-19, modificando dei poteri che sinora erano demandati agli stati federali o, al massimo, esercitati in cooperazione dal consiglio che li vedeva parte delle decisioni.Da ora in poi, invece saranno di competenza dello Stato centrale. Come riporta scenarieconomici.it, “la norma prevede che le scuole andranno a distanza oltre i 160 casi per 100 mila ...