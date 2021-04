La fase evangelica del calcio italiano | «Abbiamo i valori | noi»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 22 aprile 2021) Nel Vangelo secondo l’Uefa, Ceferin allarga le braccia ad accogliere il ritorno del figliol prodigo Man??r bin Z?yed ?l Nahy?n il quale come da parabola classica chiede contrito di essere trattato come un servo. Lui, il povero sceicco del Manchester City, porge l’altra guancia. S’era fatto blandire dal soldo, lo stolto. Per poi ritrovare la via di casa, passando per Damasco. Illuminato dall’occhio di bue del nuovo: i. Un faro accecante puntato su tutti noi, da pararci gli occhi pena la cecità. La Superlega ha solo spiegato meglio questa rivelazione apotropaica: c’eravamo fatti prendere dal materialismo, dalla superficialità corrotta. Un gol, una partita con la birra fredda sul divano, le bestemmie per il rigore negato, il sogno di battere chiunque perdendo quasi sempre. Quando invece era tutt’altro il paradigma: in Italia ...