La fake news della Regione Toscana sui vaccinati. ULTIMI (Di giovedì 22 aprile 2021) Toscana Notizie è il portale della Regione Toscana. Dove si annuncia che “mancano pochi giorni al 25 aprile, data entro la quale la Regione Toscana intende raggiungere l’obiettivo della più elevata copertura vaccinale, riservata agli ultraottantenni toscani tramite la somministrazione della prima dose Pfizer, riservata agli over 80 come da disposizioni nazionali. Gli over 80 che vivono in Toscana sono in realtà poco più di 300mila e che alle ore 18 di oggi, martedì 20 aprile, gli ultraottantenni, che hanno già ricevuto la prima dose, sono 269.806 (mentre sono 111.566 quelli a cui è stato inoculato anche il richiamo)”. Fin qui tutto bene. Sono numeri reali. Incontestabili. Dopo però il comunicato prende quello che i più ... Leggi su cityroma (Di giovedì 22 aprile 2021)Notizie è il portale. Dove si annuncia che “mancano pochi giorni al 25 aprile, data entro la quale laintende raggiungere l’obiettivopiù elevata copertura vaccinale, riservata agli ultraottantenni toscani tramite la somministrazioneprima dose Pfizer, riservata agli over 80 come da disposizioni nazionali. Gli over 80 che vivono insono in realtà poco più di 300mila e che alle ore 18 di oggi, martedì 20 aprile, gli ultraottantenni, che hanno già ricevuto la prima dose, sono 269.806 (mentre sono 111.566 quelli a cui è stato inoculato anche il richiamo)”. Fin qui tutto bene. Sono numeri reali. Incontestabili. Dopo però il comunicato prende quello che i più ...

