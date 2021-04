La Fabbrica Di Plastica di Gianluca Grignani esce in vinile per la prima volta: tutti i dettagli (Di giovedì 22 aprile 2021) La Fabbrica Di Plastica di Gianluca Grignani è ancora oggi il disco che spiazza tutti. Era il 1996 e Gianluca, un anno prima, si era ritrovato con l’etichetta ingombrante del bello e dannato dovuta al successo di Destinazione Paradiso (1995). Per il nuovo album il cantautore milanese volle curare l’intero assetto artistico. La Fabbrica Di Plastica di Gianluca Grignani Ne La Fabbrica Di Plastica di Gianluca Grignani ancora oggi dominano l’elettricità e il nervosismo. A partire dalla title track, il disco ospita pezzi decisamente diversi dagli esordi come + Famoso Di Gesù, L’Allucinazione e Galassia Di Melassa. “Io volevo solamente ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 22 aprile 2021) LaDidiè ancora oggi il disco che spiazza. Era il 1996 e, un anno, si era ritrovato con l’etichetta ingombrante del bello e dannato dovuta al successo di Destinazione Paradiso (1995). Per il nuovo album il cantautore milanese volle curare l’intero assetto artistico. LaDidiNe LaDidiancora oggi dominano l’elettricità e il nervosismo. A partire dalla title track, il disco ospita pezzi decisamente diversi dagli esordi come + Famoso Di Gesù, L’Allucinazione e Galassia Di Melassa. “Io volevo solamente ...

Advertising

certelli2006 : IRAMA MA PERCHÉ SCOPI DAVANTI AD UNA FABBRICA CON DUE BICCHIERI IN PLASTICA? - StraNotizie : La fabbrica di plastica in vinile per la prima volta - rockolpoprock : Venticinque anni fa, Grignani e 'La fabbrica di plastica' - simonecerbella : #Repost @gianlucagrignaniofficial (@get_repost) ··· 21.05.2021 LA FABBRICA DI PLASTICA il VINILE ???????? - TaniaGravante : #Repost @gianlucagrignaniofficial (@get_repost) ··· 21.05.2021 LA FABBRICA DI PLASTICA il VINILE ???????? -