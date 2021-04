La Commissione Europea prepara azioni legali contro AstraZeneca (Di giovedì 22 aprile 2021) Bruxelles è pronta ad avviare azioni legali contro AstraZeneca per la mancata fornitura della quantità promessa di vaccini Leggi su lastampa (Di giovedì 22 aprile 2021) Bruxelles è pronta ad avviareper la mancata fornitura della quantità promessa di vaccini

Ultime Notizie dalla rete : Commissione Europea Politico, Commissione si prepara a vie legali contro AstraZeneca BRUXELLES - Bruxelles si prepara ad adire le vie legali contro AstraZeneca. Lo riporta Politico Eu sulla base di fonti diplomatiche europee. Secondo quanto si legge, la Commissione europea ha sollevato la questione ieri alla riunione degli ambasciatori, durante la quale la maggior parte dei Paesi ha dichiarato di essere favorevole a citare in giudizio la società per ...

Recovery: Von der Leyen, Portogallo primo a presentare piano "Il Portogallo ha appena presentato il suo piano per il Recovery. Accolgo questa importante pietra miliare affinché l'Ue emerga più forte dalla crisi". Così la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, su Twitter. Il Portogallo (presidenza di turno del Consiglio Ue) è il primo dei 27 a presentare ufficialmente il suo piano. . 22 aprile 2021

Pirateria, associazioni e aziende scrivono alla Commissione europea Il Sole 24 ORE Recovery, i fondi per ferrovie, digitale e innovazione. Il piano Draghi in 16 mosse L’obiettivo del Piano nazionale di ripresa e resilienza di Draghi: 191,5 miliardi da Bruxelles, con un anticipo di 24 miliardi entro luglio. Sarà al centro del consiglio dei ministri e poi della discu ...

Copernicus, il 2020 è stato l'anno più caldo di sempre in Europa (Teleborsa) - Per l'Europa il 2020 è stato l'anno più caldo mai registrato, secondo il report "European State of the Climate 2020" di Copernicus (iniziativa sul clima dell'Agenzia Spaziale Europea e d ...

