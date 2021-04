La Commissione Europea ha avviato azioni legali contro AstraZeneca (Di giovedì 22 aprile 2021) A dare la notizia il ministro della Sanità irlandese, dopo il mancato rispetto da parte della multinazionale anglo-svedese della quantità promessa di vaccini Leggi su lastampa (Di giovedì 22 aprile 2021) A dare la notizia il ministro della Sanità irlandese, dopo il mancato rispetto da parte della multinazionale anglo-svedese della quantità promessa di vaccini

Advertising

RobTallei : Il Portogallo è il primo Paese UE ad aver presentato ufficialmente il suo piano per la ripresa alla Commissione europea. - Mov5Stelle : Con il vertice mondiale della salute del 21 maggio, organizzato dalla presidenza italiana del G20 e dalla Commissio… - Agenzia_Ansa : Il Portogallo è il primo dei 27 a presentare ufficialmente il suo piano per il Recovery. 'Accolgo questa importante… - panluc : @grotondi Senza la Merkel bisognerà mettere all'ordine del giorno la riforma delle istituzioni europee in primis co… - DebitOfBankster : RT @FabioFranchi1: IMPORTANTE! Fino al 22/04 è aperta la consultazione pubblica della Commissione Europea sul passaporto vaccinale Green P… -