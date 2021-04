La censura cinematografica abolita? Una supercazzola Bastò Dario Fo a condannare il mio film alla diffidenza

(Di giovedì 22 aprile 2021) di Michele Diomà Il post che state per leggere è ad alto contenuto cinefilo, ma non temete, nessuno si sentirà escluso, perché quella che vado a proporvi è una storia tragica con un finale ridicolo, in sintesi “una storia italiana”. Partiamo da un punto, vi sarà capitato alcuni giorni fa di ascoltare o di leggere una news dal Palazzo presentata con toni gloriosi nella quale si annunciava “l’abolizione della”, quasi come se fosse giunta l’ora di brindare per la caduta di un bavaglio che andava avanti da anni. Eppure, fino a ieri, a noi sventurati registi del Bel Paese è sempre stato detto che eravamo liberi, dunque se “eravamo liberi” da qualeci hanno liberati? Primo buco di sceneggiatura. Ma procediamo per gradi, il cinema italiano “è stato” quel fenomeno culturale ed industriale che ha permesso la ...

