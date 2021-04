La carta verde è un’assurdità. E la boccia pure Crisanti: “Non ha proprio senso” (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr – La carta verde, mutuata dal Digital Green Pass pensato dall’Unione europea a inizio marzo, da qualunque parte la si guardi è soltanto un’altra assurdità partorita dal governo Draghi. E se n’è accorto pure il catastrofista Andrea Crisanti. “Penso che il pass verde non ha proprio senso“, dice il microbiologo all’Adnkronos. Già, neppure lui coglie il senso del cosiddetto pass vaccinale. E certo, si potrebbe pure pensare che in realtà Crisanti vorrebbe impedire a chiunque di uscire di casa, ma questa è un’altra storia che di cui vi abbiamo parlato quattro giorni fa. Ovvero quando Crisanti ha vaticinato un disastro sanitario con le parziali riaperture a partire dal 26 aprile. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr – La, mutuata dal Digital Green Pass pensato dall’Unione europea a inizio marzo, da qualunque parte la si guardi è soltanto un’altra assurdità partorita dal governo Draghi. E se n’è accortoil catastrofista Andrea. “Penso che il passnon ha“, dice il microbiologo all’Adnkronos. Già, neplui coglie ildel cosiddetto pass vaccinale. E certo, si potrebbepensare che in realtàvorrebbe impedire a chiunque di uscire di casa, ma questa è un’altra storia che di cui vi abbiamo parlato quattro giorni fa. Ovvero quandoha vaticinato un disastro sanitario con le parziali riaperture a partire dal 26 aprile. ...

