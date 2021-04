La Bundesliga mette tutte le squadre in quarantena in hotel per il finale di campionato (Di giovedì 22 aprile 2021) Prima una semi-quarantena casalinga, poi un ritiro in hotel. La Bundesliga blinda i campionati per la volata finale finale , La Lega calcio tedesca ha inasprito il suo “protocollo” per terminare la stagione in Bundesliga e Bundesliga 2 senza ulteriori ritardi dovuti ai contagi. Prima delle ultime due giornate, tutti i 36 club professionistici dovranno isolarsi completamente dal mondo esterno, dal 12 maggio. Già dal 3 maggio, i gruppi-squadra compresi di staff, potranno stare solo a casa o nei campi di allenamento o nello stadio. Il DFL ha annunciato che la misura dovrebbe servire a ridurre i contatti e minimizzare ulteriormente il rischio di infezione. Qualora singole persone, come i medici di squadra, dovessero nel frattempo lasciare il campo di allenamento per la ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 22 aprile 2021) Prima una semi-casalinga, poi un ritiro in. Lablinda i campionati per la volata, La Lega calcio tedesca ha inasprito il suo “protocollo” per terminare la stagione in2 senza ulteriori ritardi dovuti ai contagi. Prima delle ultime due giornate, tutti i 36 club professionistici dovranno isolarsi completamente dal mondo esterno, dal 12 maggio. Già dal 3 maggio, i gruppi-squadra compresi di staff, potranno stare solo a casa o nei campi di allenamento o nello stadio. Il DFL ha annunciato che la misura dovrebbe servire a ridurre i contatti e minimizzare ulteriormente il rischio di infezione. Qualora singole persone, come i medici di squadra, dovessero nel frattempo lasciare il campo di allenamento per la ...

Advertising

napolista : La Bundesliga mette tutte le squadre in quarantena in hotel per il finale di campionato Prima delle ultime due gior… - corradone91 : Il #ManUtd mette gli occhi su #AndréSilva, autore di 23 gol in #Bundesliga con l'#Eintracht. Non dovrebbe esserci u… -